Україна
Трамп перестане прагнути миру в Україні — заява сина президента

Трамп перестане прагнути миру в Україні — заява сина президента

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 20:59
Війна в Україні — Трамп перестане домагатися миру
Дональд Трамп-молодший. Фото: АР

Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько може перестати прагнути миру в Україні, якщо вона не укладе угоду з Росією. Крім того, він розкритикував нашу країну за корупцію.

Про це пише Politico. 

Читайте також:

Заява Дональда Трампа-молодшого

Відомо, що син президента США виступав на Дохійському форуму, де зібрались урядові чиновники та інші міжнародні гравці. Під час своєї промови він наголосив, що Україна "давно страждає від корупції і хабарництво розпалює війну як у Москві, так і в Києві". 

Водночас син Трампа розкритикував українського президента Володимира Зеленського, згадавши нещодавній корупційний скандал і відставку керівника ОПУ Андрія Єрмака. 

"Через війну і тому, що він один із найвидатніших маркетологів усіх часів, Зеленський став практично божеством, особливо для лівих, для яких він не міг зробити нічого поганого, був бездоганний", — сказав Трамп-молодший.

Коли його запитали, чи може президент США відмовитися досягати миру в Україні, він відповів, що може. 

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", — додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не знає, що Кремль робитиме далі

Водночас Подоляк заявив, що США хочуть закінчити війну в Україні прямо зараз. Водночас Росія розглядає переговори лише як способів підкорення України.

переговори Дональд Трамп перемир'я допомога війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
