Війна в Україні — Трамп перестане домагатися миру

Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько може перестати прагнути миру в Україні, якщо вона не укладе угоду з Росією. Крім того, він розкритикував нашу країну за корупцію.

Відомо, що син президента США виступав на Дохійському форуму, де зібрались урядові чиновники та інші міжнародні гравці. Під час своєї промови він наголосив, що Україна "давно страждає від корупції і хабарництво розпалює війну як у Москві, так і в Києві".

Водночас син Трампа розкритикував українського президента Володимира Зеленського, згадавши нещодавній корупційний скандал і відставку керівника ОПУ Андрія Єрмака.

"Через війну і тому, що він один із найвидатніших маркетологів усіх часів, Зеленський став практично божеством, особливо для лівих, для яких він не міг зробити нічого поганого, був бездоганний", — сказав Трамп-молодший.

Коли його запитали, чи може президент США відмовитися досягати миру в Україні, він відповів, що може.

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний... змушує всіх діяти інтелектуально чесно... Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", — додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не знає, що Кремль робитиме далі.

Водночас Подоляк заявив, що США хочуть закінчити війну в Україні прямо зараз. Водночас Росія розглядає переговори лише як способів підкорення України.