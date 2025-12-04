Україна та РФ мали шанс домовитись, але не стали цього робити — тепер мають проблеми, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія мали шанс домовитися про врегулювання війни раніше, але "у своїй мудрості вирішили цього не робити". На його думку, попередній момент був набагато кращим для врегулювання конфлікту.

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі, повідомляє Телеграм-канал Donald Trump українською.

Трамп: "Я думав, що це був би набагато кращий момент"

Американський лідер вкотре наголосив, що вважає війну трагедією, яку можна було б уникнути. Згадуючи свої попередні спроби схилити сторони до переговорів, він підкреслив, що не бачив у них "козирів" для продовження конфлікту.

"Я сказав: у вас (українців та росіян — ред.) немає карт. Це був час домовлятися. Я думав, що це був би набагато кращий момент для врегулювання, але вони, у своїй мудрості, вирішили цього не робити", — сказав Трамп.

Ця заява пролунала на тлі обговорення нового мирного плану США, який розробляла команда Трампа і який, за його словами, вже став предметом "досить непоганої зустрічі" його спецпосланця та зятя з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Трамп прокоментував результати переговорів своєї команди з російською стороною. Лідер США зазначив, що спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер "провели досить непогану зустріч із Путіним".

Водночас конгресмен Браян Фіцпатрік заявив, що план Трампа з 28 пунктів був "жартом". Реальними виглядають тільки 19 з них.