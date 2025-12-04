Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Киев и Москва проигнорировали шанс на мир — заявление Трампа

Киев и Москва проигнорировали шанс на мир — заявление Трампа

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 00:40
Украина и РФ имели шанс договориться, но не стали этого делать — теперь имеют проблемы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия имели шанс договориться об урегулировании войны раньше, но "в своей мудрости решили этого не делать". По его мнению, предыдущий момент был гораздо лучшим для урегулирования конфликта.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает Телеграм-канал Donald Trump українською.

Реклама
Читайте также:

Трамп: "Я думал, что это был бы гораздо лучший момент"

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что считает войну трагедией, которую можно было бы избежать. Вспоминая свои предыдущие попытки склонить стороны к переговорам, он подчеркнул, что не видел у них "козырей" для продолжения конфликта.

"Я сказал: у вас (украинцев и россиян - ред.) нет карт. Это было время договариваться. Я думал, что это был бы гораздо лучший момент для урегулирования, но они, в своей мудрости, решили этого не делать", — сказал Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения нового мирного плана США, который разрабатывала команда Трампа и который, по его словам, уже стал предметом "довольно неплохой встречи" его спецпосланника и зятя с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп прокомментировал результаты переговоров своей команды с российской стороной. Лидер США отметил, что спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "провели довольно неплохую встречу с Путиным".

В то же время конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что план Трампа из 28 пунктов был "шуткой". Реальными выглядят только 19 из них.

россия США Дональд Трамп война в Украине мирный план мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации