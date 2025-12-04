Украина и РФ имели шанс договориться, но не стали этого делать — теперь имеют проблемы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия имели шанс договориться об урегулировании войны раньше, но "в своей мудрости решили этого не делать". По его мнению, предыдущий момент был гораздо лучшим для урегулирования конфликта.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает Телеграм-канал Donald Trump українською.

Реклама

Читайте также:

Трамп: "Я думал, что это был бы гораздо лучший момент"

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что считает войну трагедией, которую можно было бы избежать. Вспоминая свои предыдущие попытки склонить стороны к переговорам, он подчеркнул, что не видел у них "козырей" для продолжения конфликта.

"Я сказал: у вас (украинцев и россиян - ред.) нет карт. Это было время договариваться. Я думал, что это был бы гораздо лучший момент для урегулирования, но они, в своей мудрости, решили этого не делать", — сказал Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения нового мирного плана США, который разрабатывала команда Трампа и который, по его словам, уже стал предметом "довольно неплохой встречи" его спецпосланника и зятя с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп прокомментировал результаты переговоров своей команды с российской стороной. Лидер США отметил, что спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "провели довольно неплохую встречу с Путиным".

В то же время конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что план Трампа из 28 пунктов был "шуткой". Реальными выглядят только 19 из них.