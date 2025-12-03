Відео
Головна Новини дня План Трампа був жартом — конгресмен США про перемовини

План Трампа був жартом — конгресмен США про перемовини

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 23:36
Конгресмен Фіцпатрік вважає, що реальними пунктами плану Трампа є лише 19 з 28
Конгресмен Браян Фіцпатрік. Фото: Кадр з відео

Мирний план США, що став предметом обговорення у Женеві, мав версію з 28 пунктів, яку конгресмен Браян Фіцпатрік назвав "жартом". За його словами, більш реалістичним зараз виглядає варіант угоди, що складається з 19 пунктів, і процес рухається саме в цьому напрямку.

Про це конгресмен Фіцпатрік заявив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

Читайте також:

План треба переглянути

Конгресмен підтвердив, що зустріч у Женеві була "певною мірою успішною", проте висловив скепсис щодо первісної версії американського мирного плану, про яку стало відомо раніше.

"Зустріч у Женеві була певною мірою успішно", однак план із 28 пунктів був жартом. Більш реальними виглядають 19 пунктів у бік яких все рухається", — повідомив конгресмен.

Попри те що Фіцпатрік не отримував офіційного звіту щодо переговорів у Москві, він заявив про необхідність упевнитися, що переговори "йдуть за планом", підкреслюючи важливість контролю за цим процесом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував зустрічі у США. Після повернення американської команди з РФ, українська делегація продовжить розмову з представниками лідера Трампа.

Нагадаємо, що 3 грудня Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова щодо нових зустрічей у Брюсселі.

США Дональд Трамп Конгрес війна в Україні мирний план мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
