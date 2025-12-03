Конгресмен Фіцпатрік вважає, що реальними пунктами плану Трампа є лише 19 з 28

План Трампа був жартом — конгресмен США про перемовини
Мирний план США, що став предметом обговорення у Женеві, мав версію з 28 пунктів, яку конгресмен Браян Фіцпатрік назвав "жартом". За його словами, більш реалістичним зараз виглядає варіант угоди, що складається з 19 пунктів, і процес рухається саме в цьому напрямку.
Про це конгресмен Фіцпатрік заявив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Уляні Бойчук.
План треба переглянути
Конгресмен підтвердив, що зустріч у Женеві була "певною мірою успішною", проте висловив скепсис щодо первісної версії американського мирного плану, про яку стало відомо раніше.
"Зустріч у Женеві була певною мірою успішно", однак план із 28 пунктів був жартом. Більш реальними виглядають 19 пунктів у бік яких все рухається", — повідомив конгресмен.
Попри те що Фіцпатрік не отримував офіційного звіту щодо переговорів у Москві, він заявив про необхідність упевнитися, що переговори "йдуть за планом", підкреслюючи важливість контролю за цим процесом.
Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував зустрічі у США. Після повернення американської команди з РФ, українська делегація продовжить розмову з представниками лідера Трампа.
Нагадаємо, що 3 грудня Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова щодо нових зустрічей у Брюсселі.
