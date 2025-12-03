Зеленський заслухав Умєрова про переговори в Брюсселі

Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова щодо нових зустрічей у Брюсселі. Разом з ним на переговорах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Про це глава держави повідомив у Telegram у середу, 3 грудня.

Зустрічі України в Брюсселі

Умєров та Гнатов проведуть зустрічі в Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

"Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин", — зазначив Зеленський.

За його словами, українські представники поінформують колег в Європі про те, що відомо після контактів США та Росії. Крім того, вони обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки.

"Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах. Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували зустрітися із Зеленським після переговорів із Росією, проте зустріч не відбулася.

Раніше Зеленський повідомив, що зараз ми як ніколи близькі до миру. За його словами, делегація очікує на наступний раунд переговорів.