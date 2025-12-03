Відео
Головна Новини дня Представники США мали зустрітися із Зеленським, але скасували

Представники США мали зустрітися із Зеленським, але скасували

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 09:09
Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером у Брюсселі скасовано
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Представники Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали побачитися із українським лідером Володимиром Зеленським після переговорів з Росією. Однак зустріч скасували.

Про це повідомив журналіст Euronews Алекс Рафоглу.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували

Джерела Рафоглу зазначали, що Зеленський мав зустрітися із Віткоффом та Кушнером у Брюсселі після їхнього візиту до Москви.

Однак згодом стало відомо, що переговори скасовано, а український лідер повертається додому.

"Кремль стверджує, що Віткофф і Кушнер "пообіцяли" після переговорів з Путіним вирушити безпосередньо до Вашингтона", — пише Рафоглу.

null
Допис Рафоглу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський зауважив, що Віткофф поїхав до Росії, аби провести переговори щодо мирного плану США.

Крім того, глава держави повідомив, що оновлена версія мирного плану буде коротшою, ніж попередній варіант.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
