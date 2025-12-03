Зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером у Брюсселі скасовано

Представники США мали зустрітися із Зеленським, але скасували
Представники Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали побачитися із українським лідером Володимиром Зеленським після переговорів з Росією. Однак зустріч скасували.
Про це повідомив журналіст Euronews Алекс Рафоглу.
Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували
Джерела Рафоглу зазначали, що Зеленський мав зустрітися із Віткоффом та Кушнером у Брюсселі після їхнього візиту до Москви.
Однак згодом стало відомо, що переговори скасовано, а український лідер повертається додому.
"Кремль стверджує, що Віткофф і Кушнер "пообіцяли" після переговорів з Путіним вирушити безпосередньо до Вашингтона", — пише Рафоглу.
Нагадаємо, Зеленський зауважив, що Віткофф поїхав до Росії, аби провести переговори щодо мирного плану США.
Крім того, глава держави повідомив, що оновлена версія мирного плану буде коротшою, ніж попередній варіант.
