Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена

Главная Новости дня Представители США собирались встретиться с Зеленским, но отменили

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 09:09
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Представители Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были увидеться с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с Россией. Однако встречу отменили.

Об этом сообщил журналист Euronews Алекс Рафоглу.

Читайте также:

Источники Рафоглу отмечали, что Зеленский должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе после их визита в Москву.

Однако впоследствии стало известно, что переговоры отменены, а украинский лидер возвращается домой.

"Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер "пообещали" после переговоров с Путиным отправиться непосредственно в Вашингтон", — пишет Рафоглу.

null
Пост Рафоглу. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский отметил, что Уиткофф поехал в Россию, чтобы провести переговоры по мирному плану США.

Кроме того, глава государства сообщил, что обновленная версия мирного плана будет короче, чем предыдущий вариант.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
