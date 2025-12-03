Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена

Представители США собирались встретиться с Зеленским, но отменили
Представители Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были увидеться с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с Россией. Однако встречу отменили.
Об этом сообщил журналист Euronews Алекс Рафоглу.
Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменили
Источники Рафоглу отмечали, что Зеленский должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе после их визита в Москву.
Однако впоследствии стало известно, что переговоры отменены, а украинский лидер возвращается домой.
"Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер "пообещали" после переговоров с Путиным отправиться непосредственно в Вашингтон", — пишет Рафоглу.
Напомним, Зеленский отметил, что Уиткофф поехал в Россию, чтобы провести переговоры по мирному плану США.
Кроме того, глава государства сообщил, что обновленная версия мирного плана будет короче, чем предыдущий вариант.
