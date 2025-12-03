Зеленский заслушал Умерова о переговорах в Брюсселе

Зеленский сообщил о новых встречах Украины относительно мира
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова относительно новых встреч в Брюсселе. Вместе с ним на переговорах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 3 декабря.
Встречи Украины в Брюсселе
Умеров и Гнатов проведут встречи в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.
"Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров", — отметил Зеленский.
По его словам, украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после контактов США и России. Кроме того, они обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности.
"После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями Президента Трампа в Соединенных Штатах. Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе", — добавил глава государства.
Напомним, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали встретиться с Зеленским после переговоров с Россией, однако встреча не состоялась.
Ранее Зеленский сообщил, что сейчас мы как никогда близки к миру. По его словам, делегация ожидает следующий раунд переговоров.
