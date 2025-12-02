Зеленский выступает в Ирландии — что сказал о мире

Ближе к миру, чем когда-либо — выступление Зеленского в Ирландии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо. Наша делегация ждет следующих переговоров по этому поводу.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления перед парламентом Ирландии 2 декабря.
Что говорит Зеленский о мире
Зеленский рассказал, что Украина усиливает мирные усилия и наша делегация ждет дальнейших переговоров.
"Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо. Есть шансы... Но мы должны воспользоваться этими шансами и чтобы не только одна страна их предоставляла", — подчеркнул президент.
В то же время он добавил, что Россия хотела относиться к Украине как к своей собственности, а к украинцам — как к "скоту в хлеву", поэтому нужно напоминать миру об агрессии РФ.
"Напоминайте миру, когда надо, что российское вторжение в Украину — это уголовный, неспровоцированный акт агрессии. Нет политиков в Европе или где-то еще, которые могли бы забыть то, что мы достигли вместе", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, Зеленского торжественно встретили в парламенте Ирландии. Его появление вызвало бурные аплодисменты и овации от правительства страны.
Отметим, сегодняшняя поездка президента в Ирландию — это первый его визит в страну. Там он имел ряд встреч.
