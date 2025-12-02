Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ближе к миру, чем когда-либо — выступление Зеленского в Ирландии

Ближе к миру, чем когда-либо — выступление Зеленского в Ирландии

Ua en ru
Дата публикации 2 декабря 2025 18:21
Зеленский выступает в Ирландии — что сказал о мире
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо. Наша делегация ждет следующих переговоров по этому поводу.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления перед парламентом Ирландии 2 декабря.

Реклама
Читайте также:

Что говорит Зеленский о мире

Зеленский рассказал, что Украина усиливает мирные усилия и наша делегация ждет дальнейших переговоров.

"Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо. Есть шансы... Но мы должны воспользоваться этими шансами и чтобы не только одна страна их предоставляла", — подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что Россия хотела относиться к Украине как к своей собственности, а к украинцам — как к "скоту в хлеву", поэтому нужно напоминать миру об агрессии РФ.

"Напоминайте миру, когда надо, что российское вторжение в Украину — это уголовный, неспровоцированный акт агрессии. Нет политиков в Европе или где-то еще, которые могли бы забыть то, что мы достигли вместе", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленского торжественно встретили в парламенте Ирландии. Его появление вызвало бурные аплодисменты и овации от правительства страны.

Отметим, сегодняшняя поездка президента в Ирландию — это первый его визит в страну. Там он имел ряд встреч.

Владимир Зеленский переговоры Ирландия война в Украине мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации