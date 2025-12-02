Визит Зеленского в Ирландию — президента Украины аплодисментами встретили в парламенте

Зеленского с овациями встретили в парламенте Ирландии
Президента Украины Владимира Зеленского торжественно встретили в парламенте Ирландии Эрахтасе. Появление украинского лидера вызвало бурные аплодисменты и овации от правительства страны.
Это произошло во время его выступления перед ирландскими чиновниками во вторник, 2 декабря.
Президент Украины прибыл в ирландский парламент для того, чтобы выступить перед чиновниками страны. Зеленский стал первым президентом Украины, который получил такую возможность.
Отметим, что в 2022 году глава государства также обращался к высокопоставленным чиновникам Эрахтаса, однако в онлайн-формате.
Напомним, что Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в Ирландию с официальным визитом.
Украинский лидер уже успел провести встречу со своей ирландской коллегой Кэтрин Коннолли. Они обсудили ключевые условия двустороннего сотрудничества.
