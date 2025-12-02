Видео
Зеленского с овациями встретили в парламенте Ирландии

Зеленского с овациями встретили в парламенте Ирландии

Дата публикации 2 декабря 2025 18:14
Визит Зеленского в Ирландию — президента Украины аплодисментами встретили в парламенте
Владимир Зеленский и Майкл Мартин. Фото: Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского торжественно встретили в парламенте Ирландии Эрахтасе. Появление украинского лидера вызвало бурные аплодисменты и овации от правительства страны.

Это произошло во время его выступления перед ирландскими чиновниками во вторник, 2 декабря.

Читайте также:

Зеленского с аплодисментами встретили в Эрахтасе

Президент Украины прибыл в ирландский парламент для того, чтобы выступить перед чиновниками страны. Зеленский стал первым президентом Украины, который получил такую возможность.

Отметим, что в 2022 году глава государства также обращался к высокопоставленным чиновникам Эрахтаса, однако в онлайн-формате.

Напомним, что Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в Ирландию с официальным визитом.

Украинский лидер уже успел провести встречу со своей ирландской коллегой Кэтрин Коннолли. Они обсудили ключевые условия двустороннего сотрудничества.

Владимир Зеленский Украина Ирландия выступление парламент
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
