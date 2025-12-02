Зеленский впервые прибыл в Ирландию 2 декабря

Михаэль Мартин, Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская впервые прибыли с официальным визитом в Дублин. В аэропорту их встретил премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин.

Об этом глава ирландского правительства сообщил в соцсети Х.

Что сказал Мартин по прибытию Зеленского в Ирландию

Honoured to welcome President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA to Ireland. Our support for the people of Ukraine as they defend their freedom and democracy remains unwavering. 🇮🇪🇺🇦 pic.twitter.com/9KCxuzzZpQ — Micheál Martin (@MichealMartinTD) December 1, 2025

"Для нас большая честь приветствовать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Ирландии", — написал ирландский премьер.

Михаэль Мартин добавил, что поддержка Ирландии народа Украины, который отстаивает свою свободу и демократию — остается неизменной.

Напомним, что вчера, 1 декабря, Владимир Зеленский был с визитом во Франции и встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. Подробнее о том, о чем говорили лидеры — читайте по этой ссылке.

Также мы писали, что во время конференции с Макроном Зеленский сообщил, что обсуждение территориального вопроса во время очередных переговоров Украины и США по мирному плану длились более 6 часов. Президент подчеркнул, что сейчас соглашение стало намного лучше.