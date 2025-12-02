Видео
Главная Новости дня Премьер Ирландии встретил Зеленского и первую леди в Дублине

Премьер Ирландии встретил Зеленского и первую леди в Дублине

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 02:36
Зеленский впервые прибыл в Ирландию 2 декабря
Михаэль Мартин, Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская впервые прибыли с официальным визитом в Дублин. В аэропорту их встретил премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин.

Об этом глава ирландского правительства сообщил в соцсети Х.

Читайте также:

Что сказал Мартин по прибытию Зеленского в Ирландию

"Для нас большая честь приветствовать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Ирландии", — написал ирландский премьер.

Михаэль Мартин добавил, что поддержка Ирландии народа Украины, который отстаивает свою свободу и демократию — остается неизменной.

Напомним, что вчера, 1 декабря, Владимир Зеленский был с визитом во Франции и встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. Подробнее о том, о чем говорили лидеры — читайте по этой ссылке.

Также мы писали, что во время конференции с Макроном Зеленский сообщил, что обсуждение территориального вопроса во время очередных переговоров Украины и США по мирному плану длились более 6 часов. Президент подчеркнул, что сейчас соглашение стало намного лучше.

Владимир Зеленский Елена Зеленская Украина Ирландия президент визит
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
