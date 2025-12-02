Зеленський уперше прибув до Ірландії 2 грудня

Прем'єр Ірландії зустрів Зеленського і першу леді в Дубліні
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вперше прибули з офіційним візитом до Дубліна. В аеропорту їх зустрів прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін.
Про це глава ірландського уряду повідомив у соцмережі Х.
Що сказав Мартін після прибуття Зеленського в Ірландію
Маю честь вітати президента @ZelenskyyUa та першу леді @ZelenskaUA в Ірландії. Наша підтримка народу України, який відстоює свою свободу та демократію, залишається непохитною. 🇮🇪🇺🇦 pic.twitter.com/9KCxuzzZpQ- Micheál Martin (@MichealMartinTD) 1 грудня 2025 року
"Для нас велика честь вітати президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії", — написав ірландський прем'єр.
Міхаель Мартін додав, що підтримка Ірландії народу України, який відстоює свою свободу та демократію — залишається незмінною.
Нагадаємо, що вчора, 1 грудня, Володимир Зеленський був із візитом у Франції та зустрівся з президентом країни Еммануелем Макроном. Детальніше про те, про що говорили лідери — читайте за цим посиланням.
Також ми писали, що під час конференції з Макроном Зеленський повідомив, що обговорення територіального питання під час чергових перемовин України та США щодо мирного плану тривали понад 6 годин. Президент підкреслив, що зараз угода стала набагато кращою.
