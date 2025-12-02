Відео
Прем'єр Ірландії зустрів Зеленського і першу леді в Дубліні

Прем'єр Ірландії зустрів Зеленського і першу леді в Дубліні

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 02:36
Зеленський уперше прибув до Ірландії 2 грудня
Міхаель Мартін, Володимир Зеленський та Олена Зеленська. Фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вперше прибули з офіційним візитом до Дубліна. В аеропорту їх зустрів прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін.

Про це глава ірландського уряду повідомив у соцмережі Х.

Читайте також:

Що сказав Мартін після прибуття Зеленського в Ірландію

"Для нас велика честь вітати президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії", — написав ірландський прем'єр.

Міхаель Мартін додав, що підтримка Ірландії народу України, який відстоює свою свободу та демократію — залишається незмінною.

Нагадаємо, що вчора, 1 грудня, Володимир Зеленський був із візитом у Франції та зустрівся з президентом країни Еммануелем Макроном. Детальніше про те, про що говорили лідери — читайте за цим посиланням.

Також ми писали, що під час конференції з Макроном Зеленський повідомив, що обговорення територіального питання під час чергових перемовин України та США щодо мирного плану тривали понад 6 годин. Президент підкреслив, що зараз угода стала набагато кращою.

Володимир Зеленський Олена Зеленська Україна Ірландія президент візит
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
