Встреча Зеленского с Кэтрин Коннолли 2 декабря - что известно

Во вторник, 2 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Ирландии Кэтрин Коннолли в Дублине. Это произошло в рамках официального визита украинской делегации.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Кэтрин Коннолли

Во время переговоров стороны сосредоточились на ключевых вопросах двустороннего сотрудничества. Одной из главных тем стало возвращение украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

Лидеры обсудили также присоединение двух ирландских университетов к Глобальной коалиции украинских студий, что будет способствовать развитию академических связей и поддержке украинского образования за рубежом.

Отдельное внимание уделили евроинтеграционным стремлениям Украины. Зеленский и Коннолли рассмотрели возможные шаги, которые помогут ускорить вступление Украины в Европейский Союз.

Стороны также коснулись вопросов глобальной продовольственной безопасности, реабилитации и социальной адаптации украинских военных, а также строительства укрытий в школах.

"Спасибо Ирландии за поддержку, за финансовую и гуманитарную помощь с начала полномасштабной российской войны. За все проявления поддержки наших людей. Это важно для Украины", — написал он.

Напомним, что 2 декабря супруги Зеленские прибыли в Дублин. Их встретил премьер Ирландии.

А до этого во время официального визита во Францию Владимир Зеленский встретился с президентом и генеральным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье.