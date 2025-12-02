Встреча Зеленского с Кэтрин Коннолли 2 декабря - что известно

Зеленский встретился с Президентом Ирландии — о чем говорили
Во вторник, 2 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Ирландии Кэтрин Коннолли в Дублине. Это произошло в рамках официального визита украинской делегации.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Кэтрин Коннолли
Во время переговоров стороны сосредоточились на ключевых вопросах двустороннего сотрудничества. Одной из главных тем стало возвращение украинских детей, незаконно вывезенных Россией.
Лидеры обсудили также присоединение двух ирландских университетов к Глобальной коалиции украинских студий, что будет способствовать развитию академических связей и поддержке украинского образования за рубежом.
Отдельное внимание уделили евроинтеграционным стремлениям Украины. Зеленский и Коннолли рассмотрели возможные шаги, которые помогут ускорить вступление Украины в Европейский Союз.
Стороны также коснулись вопросов глобальной продовольственной безопасности, реабилитации и социальной адаптации украинских военных, а также строительства укрытий в школах.
"Спасибо Ирландии за поддержку, за финансовую и гуманитарную помощь с начала полномасштабной российской войны. За все проявления поддержки наших людей. Это важно для Украины", — написал он.
Напомним, что 2 декабря супруги Зеленские прибыли в Дублин. Их встретил премьер Ирландии.
А до этого во время официального визита во Францию Владимир Зеленский встретился с президентом и генеральным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье.
