Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил сотрудничество с производителем Rafale

Зеленский обсудил сотрудничество с производителем Rafale

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 22:10
Зеленский посетил производство Rafale - что известно
Эрик Трапье и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во время официального визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом и генеральным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье. Стороны обсудили потенциальное оборонное партнерство и возможность размещения производственных мощностей компании в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 1 декабря.

Реклама
Читайте также:

Зеленский посетил производство самолетов Rafale

Президент производственные объекты французского авиагиганта, где Эрик Трапье продемонстрировал технические возможности и особенности самолетов военного назначения, прежде всего многоцелевых истребителей семейства Rafale. Кроме этого, руководитель Dassault Aviation рассказал о других направлениях работы компании — изготовление военной электроники, гражданских самолетов и комплектующих для космической отрасли.

Зеленський відвідав виробництво Dassault Aviation
Зеленский посетил Dassault Aviation. Фото: Офис президента

Во время встречи Зеленский и Трапье обсудили пути углубления сотрудничества, в том числе в рамках двусторонней декларации, подписанной 17 ноября президентами Украины и Франции.

Отдельной темой стал вопрос локализации производства в Украине, что могло бы стать важным шагом для усиления оборонного потенциала государства и развития украинского авиапрома.

Напомним, Владимир Зеленский и первая леди прибыли с официальным визитом во Францию.

Во время визита президент Украины провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Владимир Зеленский Франция истребитель визит производство оружия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации