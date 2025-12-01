Зеленский посетил производство Rafale - что известно

Эрик Трапье и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во время официального визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом и генеральным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье. Стороны обсудили потенциальное оборонное партнерство и возможность размещения производственных мощностей компании в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 1 декабря.

Реклама

Читайте также:

Зеленский посетил производство самолетов Rafale

Президент производственные объекты французского авиагиганта, где Эрик Трапье продемонстрировал технические возможности и особенности самолетов военного назначения, прежде всего многоцелевых истребителей семейства Rafale. Кроме этого, руководитель Dassault Aviation рассказал о других направлениях работы компании — изготовление военной электроники, гражданских самолетов и комплектующих для космической отрасли.

Зеленский посетил Dassault Aviation. Фото: Офис президента

Во время встречи Зеленский и Трапье обсудили пути углубления сотрудничества, в том числе в рамках двусторонней декларации, подписанной 17 ноября президентами Украины и Франции.

Отдельной темой стал вопрос локализации производства в Украине, что могло бы стать важным шагом для усиления оборонного потенциала государства и развития украинского авиапрома.

Напомним, Владимир Зеленский и первая леди прибыли с официальным визитом во Францию.

Во время визита президент Украины провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.