Зеленський відвідав виробництво Rafale — що відомо

Ерік Трапʼє та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Під час офіційного візиту до Франції президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом і генеральним директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап'є. Сторони обговорили потенційне оборонне партнерство та можливість розміщення виробничих потужностей компанії в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram в понеділок, 1 грудня.

Президент виробничі об'єкти французького авіагіганта, де Ерік Трап'є продемонстрував технічні можливості та особливості літаків військового призначення, насамперед багатоцільових винищувачів сімейства Rafale. Окрім цього, керівник Dassault Aviation розповів про інші напрями роботи компанії — виготовлення військової електроніки, цивільних літаків та комплектувальних для космічної галузі.

Зеленський відвідав Dassault Aviation. Фото: Офіс президента

Під час зустрічі Зеленський та Трап'є обговорили шляхи поглиблення співпраці, у тому числі в межах двосторонньої декларації, підписаної 17 листопада президентами України та Франції.

Окремою темою стало питання локалізації виробництва в Україні, що могло б стати важливим кроком для посилення оборонного потенціалу держави та розвитку українського авіапрому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та перша леді прибули з офіційним візитом до Франції.

Під час візиту президент України провів переговори із французьким колегою Емманюелем Макроном.