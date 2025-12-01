Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив співпрацю з виробником винищувачів Rafale

Зеленський обговорив співпрацю з виробником винищувачів Rafale

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 22:10
Зеленський відвідав виробництво Rafale — що відомо
Ерік Трапʼє та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Під час офіційного візиту до Франції президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом і генеральним директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап'є. Сторони обговорили потенційне оборонне партнерство та можливість розміщення виробничих потужностей компанії в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram в понеділок, 1 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський відвідав виробництво літаків Rafale

Президент виробничі об'єкти французького авіагіганта, де Ерік Трап'є продемонстрував технічні можливості та особливості літаків військового призначення, насамперед багатоцільових винищувачів сімейства Rafale. Окрім цього, керівник Dassault Aviation розповів про інші напрями роботи компанії — виготовлення військової електроніки, цивільних літаків та комплектувальних для космічної галузі.

Зеленський відвідав виробництво Dassault Aviation
Зеленський відвідав Dassault Aviation. Фото: Офіс президента

Під час зустрічі Зеленський та Трап'є обговорили шляхи поглиблення співпраці, у тому числі в межах двосторонньої декларації, підписаної 17 листопада президентами України та Франції.

Окремою темою стало питання локалізації виробництва в Україні, що могло б стати важливим кроком для посилення оборонного потенціалу держави та розвитку українського авіапрому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та перша леді прибули з офіційним візитом до Франції.

Під час візиту президент України провів переговори із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський Франція винищувач візит виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації