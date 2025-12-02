Зустріч Зеленського із Кетрін Конноллі 2 грудня - що відомо

Володимир Зеленський і Кетрін Конноллі. Фото: Reuters

У вівторок, 2 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Ірландії Кетрін Конноллі в Дубліні. Це сталося в межах офіційного візиту української делегації.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського із Кетрін Конноллі

Під час перемовин сторони зосередилися на ключових питаннях двосторонньої співпраці. Однією з головних тем стало повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Лідери обговорили також долучення двох ірландських університетів до Глобальної коаліції українських студій, що сприятиме розвитку академічних зв’язків та підтримці української освіти за кордоном.

Окрему увагу приділили євроінтеграційним прагненням України. Зеленський та Конноллі розглянули можливі кроки, які допоможуть прискорити вступ України до Європейського Союзу.

Сторони також торкнулися питань глобальної продовольчої безпеки, реабілітації та соціальної адаптації українських військових, а також будівництва укриттів у школах.

"Дякую Ірландії за підтримку, за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни. За всі прояви підтримки наших людей. Це важливо для України", — написав він.

Нагадаємо, що 2 грудня подружжя Зеленських прибуло до Дубліна. Їх зустрів прем'єр Ірландії.

А до цього під час офіційного візиту до Франції Володимир Зеленський зустрівся з президентом і генеральним директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап'є.