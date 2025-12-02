Відео
Головна Новини дня Зеленського з оваціями зустріли в парламенті Ірландії

Зеленського з оваціями зустріли в парламенті Ірландії

Дата публікації: 2 грудня 2025 18:14
Візит Зеленського до Ірландії — президента України оплесками зустріли в парламенті
Термінова новина

Президента України Володимира Зеленського урочисто зустріли в парламенті Ірландії. Поява українського лідера викликала бурхливі оплески та овації від уряду країни.

Нагадаємо, що 2 грудня президент України вперше прибув до Ірландії з офіційним візитом. Глава держави провів зустріч Президенткою Ірландії Кетрін Конноллі в Дубліні.

Володимир Зеленський
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
