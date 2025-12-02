Візит Зеленського до Ірландії — президента України оплесками зустріли в парламенті

Зеленського з оваціями зустріли в парламенті Ірландії
Дата публікації: 2 грудня 2025 18:14
Президента України Володимира Зеленського урочисто зустріли в парламенті Ірландії. Поява українського лідера викликала бурхливі оплески та овації від уряду країни.
Нагадаємо, що 2 грудня президент України вперше прибув до Ірландії з офіційним візитом. Глава держави провів зустріч Президенткою Ірландії Кетрін Конноллі в Дубліні.
Новина доповнюється...
