Главная Новости дня План Трампа был шуткой — конгрессмен США о переговорах

План Трампа был шуткой — конгрессмен США о переговорах

Дата публикации 3 декабря 2025 23:36
Конгрессмен Фицпатрик считает, что реальными пунктами плана Трампа являются лишь 19 из 28
Конгрессмен Брайан Фицпатрик. Фото: Кадр из видео

Мирный план США, ставший предметом обсуждения в Женеве, имел версию из 28 пунктов, которую конгрессмен Брайан Фицпатрик назвал "шуткой". По его словам, более реалистичным сейчас выглядит вариант соглашения, состоящий из 19 пунктов, и процесс движется именно в этом направлении.

Об этом конгрессмен Фицпатрик заявил в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

Читайте также:

План надо пересмотреть

Конгрессмен подтвердил, что встреча в Женеве была "в определенной степени успешной", однако выразил скепсис относительно первоначальной версии американского мирного плана, о которой стало известно ранее.

"Встреча в Женеве была в определенной степени успешно, однако план из 28 пунктов был шуткой. Более реальными выглядят 19 пунктов в сторону которых все движется", — сообщил конгрессмен.

Несмотря на то что Фицпатрик не получал официального отчета о переговорах в Москве, он заявил о необходимости удостовериться, что переговоры "идут по плану", подчеркивая важность контроля за этим процессом.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал встречи в США. После возвращения американской команды из РФ, украинская делегация продолжит разговор с представителями лидера Трампа.

Напомним, что 3 декабря Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова относительно новых встреч в Брюсселе.

США Дональд Трамп Конгресс война в Украине мирный план мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
