Зеленський заявив про підготовку зустрічей у США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Він зазначив, що після повернення американської команди з Москви, українська делегація продовжить розмову з представниками лідера США Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні у середу, 3 грудня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про перемовини у США — відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка зустрічей у Сполучених Штатах.

Він зазначив, що після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа.

"Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин — особисті зустрічі чи телефонні розмови, — є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною.

Все зараз відбувається доволі результативно — на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", — наголосив український лідер.

Крім того, глава держави додав, що зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію.

За словами президента, саме від такої комбінації все залежить — конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора: "Обидва компоненти працюють на мир".

Нагадаємо, що 3 грудня Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова щодо нових зустрічей у Брюсселі.

Також ми повідомляли, що представники США мали особисто побачитися із Зеленським, однак зустріч скасували.