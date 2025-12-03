Видео
Главная Новости дня Зеленский анонсировал важные встречи в США — обращение

Зеленский анонсировал важные встречи в США — обращение

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 20:47
Зеленский заявил о подготовке встреч в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи в Соединенных Штатах Америки. Он отметил, что после возвращения американской команды из Москвы, украинская делегация продолжит разговор с представителями лидера США Дональда Трампа.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении в среду, 3 декабря.

Зеленский о переговорах в США — видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается подготовка встреч в Соединенных Штатах.

Он отметил, что после возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями Президента Трампа.

"Ждем новостей в ближайшие дни относительно таких встреч, контактов, переговоров — личные встречи или телефонные разговоры, — есть постоянный контакт между всеми партнерами и между партнерами и Украиной.

Все сейчас происходит довольно результативно — на встречах в Женеве и во Флориде Украину слышали и к Украине прислушивались. И это важно. Рассчитываем, что и в дальнейшем будет именно так. Только с учетом интересов Украины возможен достойный мир", — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, глава государства добавил, что сейчас мир точно чувствует, что возможность закончить войну есть, и надо имеющуюся активность в переговорах подкреплять давлением на Россию.

По словам президента, именно от такой комбинации все зависит — конструктивная дипломатия плюс давление на агрессора: "Оба компонента работают на мир".

Напомним, что 3 декабря Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова о новых встречах в Брюсселе.

Также мы сообщали, что представители США должны были лично увидеться с Зеленским, однако встречу отменили.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
