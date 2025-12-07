Видео
Україна
Главная Новости дня Трамп перестанет стремиться к миру в Украине — заявление сына

Трамп перестанет стремиться к миру в Украине — заявление сына

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 20:59
Война в Украине — Трамп перестанет добиваться мира
Дональд Трамп-младший. Фото: АР

Дональд Трамп-младший заявил, что его отец может перестать стремиться к миру в Украине, если она не заключит сделку с Россией. Кроме того, он раскритиковал нашу страну за коррупцию.

Об этом пишет Politico.

Читайте также:

Заявление Дональда Трампа-младшего

Известно, что сын президента США выступал на Дохийском форуме, где собрались правительственные чиновники и другие международные игроки. Во время своей речи он отметил, что Украина "давно страдает от коррупции и взяточничество разжигает войну как в Москве, так и в Киеве".

В то же время сын Трампа раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского, вспомнив недавний коррупционный скандал и отставку руководителя ОПУ Андрея Ермака.

"Из-за войны и потому, что он один из самых выдающихся маркетологов всех времен, Зеленский стал практически божеством, особенно для левых, для которых он не мог сделать ничего плохого, был безупречен", — сказал Трамп-младший.

Когда его спросили, может ли президент США отказаться достигать мира в Украине, он ответил, что может.

"Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты не знаешь, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем... заставляет всех действовать интеллектуально честно... Мы хотим мира. Мы хотим остановить смерть", — добавил он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не знает, что Кремль будет делать дальше.

В то же время Подоляк заявил, что США хотят закончить войну в Украине прямо сейчас. В то же время Россия рассматривает переговоры только как способов покорения Украины.

переговоры Дональд Трамп перемирие помощь война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
