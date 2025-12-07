Подоляк заявив, що США хочуть закінчити війну в Україні прямо зараз

Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна в Україні закінчилась прямо "тут і зараз". Водночас Росія розглядається переговори лише як способів підкорення України.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив заступник керівника ОП Михайло Подоляк.

Що сказав Подоляк про наміри США закінчити війну

Під час бесіди Подоляк наголосив, що США прагнуть заморозити війну в будь-якому форматі, щоб зменшити глобальну напругу, зосередитися бізнесових і геополітичних можливостях і стримати Китай.

"Американці хочуть, щоб війна закінчилась тут і зараз. Умови можуть бути різні, як вони вважають, компромісні, як вони говорять, але для них важливо саме швидке закінчення війни. Тому що далі бізнесові можливості, можливості глобального впливу, вони не хочуть, щоб Китай підростав далі... Трамп хоче показати, що він вміє модерувати величезні кризи", — сказав Подоляк.

Водночас, Росія, за його словами, не зацікавлена в реальних домовленостях. На думку заступника керівника ОП, мета диктатора РФ Володимира Путіна - використати переговорний процес, щоб отримати контроль над Україною у будь-якій формі.

Для Європи та України навпаки, мова йде про виживання. Також Подоляк зазначив, що президенту України треба віддати належне, оскільки він виступає ключовим модератором "наших переговорних позицій".

"Йому вдається, по-перше, співпрацювати з американцями, які хочуть швидких рішень, а їх немає. По-друге, він активно продовжує співпрацювати з європейцями і підтримує оцю наростаючу проукраїнськість в них, якої не було ще два роки тому. І безумовно він зацікавлений в тому, щоб Україна отримала максимально ефективні результати навіть в таких умовах, як сьогодні", — резюмував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, що Україна та США вже два тижні активно працюють над новим американським мирним планом. У першій версії він був вигідним для РФ, але після консультацій документ стає більш прийнятним для Києва.

До речі, у суботу, 6 грудня, Володимир Зеленський провів телефону розмову з радниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За даними Axios, сторони обговорили територіальне питання і гарантії безпеки.

Також ми писали, що днями єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс закликав ЄС сформувати власний план завершення війни в Україні.