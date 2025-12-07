Подоляк заявил, что США хотят закончить войну в Украине прямо сейчас

Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война в Украине закончилась прямо "здесь и сейчас". В то же время Россия рассматривается переговоры только как способов покорения Украины.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявил заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк.

Что сказал Подоляк о намерениях США закончить войну

Во время беседы Подоляк подчеркнул, что США стремятся заморозить войну в любом формате, чтобы уменьшить глобальное напряжение, сосредоточиться в бизнес- и геополитических возможностях и сдержать Китай.

"Американцы хотят, чтобы война закончилась здесь и сейчас. Условия могут быть разные, как они считают, компромиссные, как они говорят, но для них важно именно быстрое окончание войны. Потому что дальше бизнес возможности, возможности глобального влияния, они не хотят, чтобы Китай подрастал дальше... Трамп хочет показать, что он умеет модерировать огромные кризисы", — сказал Подоляк.

В то же время, Россия, по его словам, не заинтересована в реальных договоренностях. По мнению заместителя руководителя ОП, цель диктатора РФ Владимира Путина - использовать переговорный процесс, чтобы получить контроль над Украиной в любой форме.

Для Европы и Украины наоборот, речь идет о выживании. Также Подоляк отметил, что президенту Украины надо отдать должное, поскольку он выступает ключевым модератором "наших переговорных позиций".

"Ему удается, во-первых, сотрудничать с американцами, которые хотят быстрых решений, а их нет. Во-вторых, он активно продолжает сотрудничать с европейцами и поддерживает эту нарастающую проукраинскость в них, которой не было еще два года назад. И безусловно он заинтересован в том, чтобы Украина получила максимально эффективные результаты даже в таких условиях, как сегодня", — резюмировал заместитель руководителя ОП.

Напомним, что Украина и США уже две недели активно работают над новым американским мирным планом. В первой версии он был выгодным для РФ, но после консультаций документ становится более приемлемым для Киева.

Кстати, в субботу, 6 декабря, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным Axios, стороны обсудили территориальный вопрос и гарантии безопасности.

Также мы писали, что на днях еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал ЕС сформировать собственный план завершения войны в Украине.