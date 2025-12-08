США должны быть в переговорном процессе — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина хочет, чтобы США были вовлечены в переговорный процесс и продолжали поставлять нам оружие по программе PURL. Европа сильный партнер, но всего необходимого вооружения не имеет.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря голосовыми сообщениями в чате, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какое сотрудничество хочет Украина с США

Журналисты спросили у Зеленского, будет ли устраивать Украину, если США устранятся от переговорного процесса, но продолжат поставлять оружие по программе PURL. Президент ответил, что нужно бороться за Америку, чтобы она продолжала помогать и давить на Россию.

"Для нас важны гарантии безопасности. Европейцы сильные наши партнеры, но PURL — это возможность покупать у Америки именно то оружие, которого в ЕС нет", — отметил глава государства.

Он считает, что США будут открыты для этой программы, поскольку они зарабатывают деньги и такая поддержка Украины, хотя и не бесплатная, подходит для их современной политики.

В то же время Владимир Зеленский добавил, что в этом году для программы PURL не хватает 800 млн долларов. Он поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте, который призвал партнеров найти дополнительные средства, чтобы Украина получила оружие.

Что такое программа PURL

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — инициатива США и НАТО, которая позволяет Украине получать необходимое вооружение благодаря финансированию поставок американского производства.

Страны-партнеры вносят средства в общий фонд согласно приоритетному списку потребностей, согласованному Украиной с США и НАТО. Таким образом можно ускорить закупку и быстрее доставлять на фронт то, что нельзя заменить европейскими аналогами.

Сейчас к программе присоединились 17 стран-членов НАТО.

Напомним, ранее сын Дональда Трампа заявил, что его отец перестанет стремиться к миру в Украине. Это произойдет, если Киев не заключит соглашение с Москвой.

В то же время Зеленский очертил ключевые задачи по переговорам с США. В частности, нужно получить полную информацию относительно заявлений, сделанных российской стороной.