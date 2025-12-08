США мають бути у переговорному процесі — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна хоче, аби США були залучені до переговорного процесу та продовжували постачати нам зброю за програмою PURL. Європа сильний партнер, але усього необхідного озброєння не має.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 8 грудня голосовими повідомленнями у чаті, передає кореспондент Новини.LIVE.

Яку співпрацю хоче Україна зі США

Журналісти запитали у Зеленського, чи влаштовуватиме Україну, якщо США усунуться від переговорного процесу, але продовжать постачати зброю за програмою PURL. Президент відповів, що потрібно боротися за Америку, аби вона продовжувала допомагати та тиснути на Росію.

"Для нас важливі гарантії безпеки. Європейці сильні наші партнери, але PURL — це можливість купувати в Америки саме ту зброю, якої в ЄС немає", — зазначив глава держави.

Він вважає, що США будуть відкриті для цієї програми, оскільки вони заробляють гроші і така підтримка України, хоча й не безкоштовна, підходить для їхньої сучасної політики.

Водночас Володимир Зеленський додав, що цьогоріч для програми PURL не вистачає 800 млн доларів. Він подякував генсеку НАТО Марку Рютте, який закликав партнерів найти додаткові кошти, аби Україна отримала зброю.

Що таке програма PURL

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — ініціатива США і НАТО, яка дозволяє Україні отримувати необхідне озброєння завдяки фінансуванню постачань американського виробництва.

Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО. Таким чином можна пришвидшити закупівлю та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.

Наразі до програми долучилися 17 країн-членів НАТО.

Нагадаємо, раніше син Дональда Трампа заявив, що його батько перестане прагнути миру в Україні. Це станеться, якщо Київ не укладе угоду з Москвою.

Водночас Зеленський окреслив ключові завдання щодо переговорів із США. Зокрема, потрібно отримати повну інформацію щодо заяв, зроблених російською стороною.