Зеленський окреслив ключові завдання щодо переговорів із США

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 4 грудня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація продовжить переговори у Сполучених Штатах Америки з командою президента Дональда Трампа. За його словами, головна мета цих контактів — отримати повну інформацію щодо заяв, зроблених російською стороною, а також з’ясувати, які нові приводи для затягування війни використовує Володимир Путін.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Переговори у США

Зеленський підкреслив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

"Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир", — додав Президент.

При цьому український лідер підкреслив, що тільки достойний мир означає реальну безпеку.

"Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів", — додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі у Сполучених Штатах Америки.

А до цього, 2 грудня, у Москві відбулися переговори Росії та представників США. Відомо, що Путін змусив чекати на зустріч близько трьох годин.