Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський окреслив ключові завдання щодо переговорів із США

Зеленський окреслив ключові завдання щодо переговорів із США

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 21:26
Зеленський окреслив ключові завдання щодо переговорів із США
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У четвер, 4 грудня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація продовжить переговори у Сполучених Штатах Америки з командою президента Дональда Трампа. За його словами, головна мета цих контактів — отримати повну інформацію щодо заяв, зроблених російською стороною, а також з’ясувати, які нові приводи для затягування війни використовує Володимир Путін.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Переговори у США

Зеленський підкреслив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій.

Реклама

"Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир", — додав Президент.

При цьому український лідер підкреслив, що тільки достойний мир означає реальну безпеку.

Реклама

"Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів", — додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі у Сполучених Штатах Америки

Реклама

А до цього,  2 грудня, у Москві відбулися переговори Росії та представників США. Відомо, що Путін змусив чекати на зустріч близько трьох годин.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації