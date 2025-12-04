Видео
Главная Новости дня Зеленский очертил ключевые задачи по переговорам с США

Зеленский очертил ключевые задачи по переговорам с США

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 21:26
Зеленский очертил ключевые задачи по переговорам с США
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В четверг, 4 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация продолжит переговоры в Соединенных Штатах Америки с командой президента Дональда Трампа. По его словам, главная цель этих контактов — получить полную информацию относительно заявлений, сделанных российской стороной, а также выяснить, какие новые поводы для затягивания войны использует Владимир Путин.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Переговоры в США

Переговоры в США

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любым вариантам развития событий.

"Конечно, мы будем работать максимально конструктивно со всеми нашими партнерами, чтобы мир все же был и чтобы это был достойный мир", — добавил Президент.

При этом украинский лидер подчеркнул, что только достойный мир означает реальную безопасность.

"Мы вполне осознаем, что для этого и сейчас нужна, и будет нужна поддержка партнеров", — добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи в Соединенных Штатах Америки.

А до этого, 2 декабря, в Москве состоялись переговоры России и представителей США. Известно, что Путин заставил ждать встречи около трех часов.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
