Сполучені Штати Америки посилюють тиск на президента України Володимира Зеленського. Від українського лідера вимагають, щоб він погодився на значні територіальні та інші поступки в межах мирного плану Дональда Трампа.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела.

США посилюють тиск на Зеленського щодо мирного плану

За даними Axios, після інтенсивних дипломатичних переговорів українці все ще вважають, що деякі аспекти поточного мирного плану США вигідні Росії. І що Штати тиснуть на українського лідера Володимира Зеленського набагато сильніше, ніж на російського диктатора Володимира Путіна.

Однак Axios додає, що американський чиновник заперечив це, наголосивши, що США також тиснули на Путіна, щоб він пом'якшив свої вимоги.

Своєю чергою, один з українських посадовців заявив Axios, що, на думку Києва, пропозиція США погіршилася після того, як перемовники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели п'ятигодинну зустріч з Путіним минулого тижня в Кремлі.

У чому США намагаються переконати Зеленського

Чиновник додав, що Віткофф і Кушнер, здавалося, хотіли отримати від Зеленського чітке "так", коли обговорювали з ним мирний план під час двогодинної телефонної розмови.

"Складалося враження, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський погодився на все це під час телефонної розмови", — зазначив український посадовець.

За словами американських та українських чиновників, Зеленський сказав під час телефонної розмови з Віткоффом і Кушнером, що отримав пропозицію США лише годину тому і ще не прочитав її.

Один з американських посадовців сказав, що це було дивно, оскільки США передали оновлену пропозицію днем раніше. Український чиновник зазначив, що хоча деякі документи були надані днем раніше, інші були отримані незадовго до дзвінка.

Крім того, український чиновник наголосив, що пропозиція США містила більш жорсткі умови, ніж попередні версії, щодо таких питань, як територія та контроль над ЗАЕС, і не давала відповіді на ключові питання щодо гарантій безпеки.

Проте, як стверджує український чиновник, американська сторона, здавалося, очікувала, що Зеленський просто погодиться на умови по телефону.

Axios зазначає, що американський чиновник наполягав, що на поточний проєкт значний вплив мали пропозиції українців, і що Кушнер та Віткофф тиснули на Путіна, щоб той погодився на деякі вимоги України.

Видання нагадує, що в понеділок Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, щоб обговорити спільну позицію щодо плану Трампа.

Axios пише, що американські та українські чиновники заявляють, що адміністрація Трампа розглядала зустріч Зеленського на Даунінг-стріт як марну спробу виграти час у переговорах щодо "мирного плану" Трампа.

США хочуть "відірвати" Зеленського від європейських лідерів

Водночас у матеріалі видання йдеться, що українські чиновники заявили, що, на їхню думку, США намагаються відірвати Зеленського від європейських лідерів, щоб мати можливість чинити на нього більш ефективний тиск.

"Зеленський не може приймати такі радикальні рішення без консультацій зі своїми ключовими союзниками в Європі", — заявив український посадовець.

Чиновник зазначив, що хоча адміністрація Трампа тисне на Зеленського, щоб той діяв швидко, європейці радять йому бути обережним і терплячим.

Такий розвиток подій, за даними Axios, розлючує деяких представників Білого дому, які вважають європейців "головною перешкодою" для укладення угоди.

За даними Axios, українці та європейці також обговорюють гарантії безпеки. Європейський чиновник заявив, що залишається незрозумілим, яку роль США готові відігравати у забезпеченні гарантій і чого вони очікують від європейських союзників.

Двоє українських посадовців сказали, що остання пропозиція США щодо гарантій безпеки базується на "ширших рамках", ніж початкова пропозиція, але все ще не включає ратифікований Сенатом договір.

Раніше Зеленський заявляв, що не було досягнуто компромісу щодо питання українських територій у межах мирного плану США.

Також глава держави відповів, на яку співпрацю зі США розраховує Україна.