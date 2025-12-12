Відео
Головна Новини дня Зеленський планує відвідати Берлін — відома дата

Зеленський планує відвідати Берлін — відома дата

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 16:44
Візит Зеленського до Берліну - коли це буде
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін. Це станеться у понеділок, 15 грудня.

Про це повідомляє видання Sky News.



Візит Зеленського до Берліну

Поїздка відбудеться у рамках зустрічі Коаліції охочих, де обговорюватимуть актуальні питання безпеки та міжнародної підтримки України.

У зустрічі візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. Захід об’єднає ключових європейських лідерів для координації подальших кроків у підтримці України.

Варто зазначити, що зустріч у Берліні відбудеться після того, як на вихідних у Парижі делегації України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії обговорили мирний план президента США Дональда Трампа. Очікується, що результати цих переговорів стануть основою для подальших дискусій у столиці Німеччини.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ Харківської області. Глава держави подякував українським захисникам за боротьбу з російськими окупантами.

Раніше Зеленський озвучив кількість документів мирної угоди. Президент пояснив, які функції прописані у кожному з них.

Володимир Зеленський Німеччина переговори Берлін Коаліція охочих
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
