Візит Зеленського до Берліну - коли це буде

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Берлін. Це станеться у понеділок, 15 грудня.

Про це повідомляє видання Sky News.

Візит Зеленського до Берліну

Поїздка відбудеться у рамках зустрічі Коаліції охочих, де обговорюватимуть актуальні питання безпеки та міжнародної підтримки України.

У зустрічі візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. Захід об’єднає ключових європейських лідерів для координації подальших кроків у підтримці України.

Варто зазначити, що зустріч у Берліні відбудеться після того, як на вихідних у Парижі делегації України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії обговорили мирний план президента США Дональда Трампа. Очікується, що результати цих переговорів стануть основою для подальших дискусій у столиці Німеччини.

