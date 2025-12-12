Відео
Головна Новини дня Трамп про гарантії безпеки України — якими вони можуть бути

Трамп про гарантії безпеки України — якими вони можуть бути

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 03:38
Трамп погодився дати Україні гарантії безпеки, але розкритикував Зеленського
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив готовність надати розвіддані та повітряну підтримку для України, якщо це допоможе реалізувати мирну угоду. Проте під час пресконференції він не забув дорікнути Володимирові Зеленському та висунув умови суботньої зустрічі у Парижі.

Заяви лідера США транслювала пресслужба Білого дому.

Читайте також:

Що саме пообіцяв Трамп

Журналісти нагадали президенту США його липневу обіцянку. Тоді йшлося про участь США у миротворчому контингенті, надання повітряної підтримки та розвідданих. Репортери спитали прямо: чи ці слова досі чинні?

Дональд Трамп публічно підтвердив намір. Американський лідер називає це "безпековою угодою".

"Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло", — наголосив очільник Білого дому.

Водночас Трамп заявив про розбіжності з українським керівництвом. На його думку, Москва та Вашингтон були "дуже близькі" до укладення угоди. Він навіть стверджує, що команда Володимира Зеленського була в захваті від концепції, але сам президент України — ні.

"Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди", — сказав Трамп. 

Ультиматум перед Парижем

Вже завтра, 13 грудня, у Парижі мають відбутися переговори між Україною, США та ЄС. Але Трамп досі тримає інтригу щодо участі американської делегації.

Він ставить умову: США сядуть за стіл переговорів лише в тому випадку, якщо побачать реальний шанс на успіх.

"Ми не хочемо витрачати багато часу... ми хочемо, щоб усе було врегульовано", — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував вимоги Росії передати їй контроль над Донбасом.

Також український лідер підтвердив демократичний шлях України та готовність до виборів. Проте Володимир Зеленський назвав головну умову для цього.

переговори Дональд Трамп війна в Україні мирний план гарантії безпеки
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
