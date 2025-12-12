Трамп согласился дать Украине гарантии безопасности, но раскритиковал Зеленского

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность предоставить разведданные и воздушную поддержку для Украины, если это поможет реализовать мирное соглашение. Однако во время пресс-конференции он не забыл упрекнуть Владимира Зеленского и выдвинул условия субботней встречи в Париже.

Заявления лидера США транслировала пресс-служба Белого дома.

Что именно пообещал Трамп

Журналисты напомнили президенту США его июльское обещание. Тогда речь шла об участии США в миротворческом контингенте, предоставлении воздушной поддержки и разведданных. Репортеры спросили прямо: эти слова до сих пор действуют?

Дональд Трамп публично подтвердил намерение. Американский лидер называет это "соглашением о безопасности".

"Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы все получилось", — подчеркнул глава Белого дома.

В то же время Трамп заявил о разногласиях с украинским руководством. По его мнению, Москва и Вашингтон были "очень близки" к заключению соглашения. Он даже утверждает, что команда Владимира Зеленского была в восторге от концепции, но сам президент Украины — нет.

"На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения", — сказал Трамп.

Ультиматум перед Парижем

Уже завтра, 13 декабря, в Париже должны состояться переговоры между Украиной, США и ЕС. Но Трамп до сих пор держит интригу относительно участия американской делегации.

Он ставит условие: США сядут за стол переговоров только в том случае, если увидят реальный шанс на успех.

"Мы не хотим тратить много времени... мы хотим, чтобы все было урегулировано", — заявил Трамп.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал требования России передать ей контроль над Донбассом.

Также украинский лидер подтвердил демократический путь Украины и готовность к выборам. Однако Владимир Зеленский назвал главное условие для этого.