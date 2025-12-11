Зеленський висловився про вимоги РФ віддати Донбас — що відомо

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вимоги Росії щодо передачі Донецької та Луганської областей. глава держави наголосив на тому, що територіальні питання залишаються головним суперечливим моментом у переговорах.

"Наша позиція в плані: справедливо — коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено", — сказав Зеленський.

