Зеленський висловився про вимоги РФ віддати Донбас — що відомо

"Руські" хочуть Донбас — Зеленський прокоментував вимоги РФ
Дата публікації: 11 грудня 2025 18:15
Президент України Володимир Зеленський прокоментував вимоги Росії щодо передачі Донецької та Луганської областей. глава держави наголосив на тому, що територіальні питання залишаються головним суперечливим моментом у переговорах.
"Наша позиція в плані: справедливо — коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено", — сказав Зеленський.
