Україна
Главная Новости дня "Русские" хотят Донбасс — Зеленский отреагировал на требования РФ

"Русские" хотят Донбасс — Зеленский отреагировал на требования РФ

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 18:15
Зеленский высказался о требованиях РФ отдать Донбасс — что известно
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования России о передаче Донецкой и Луганской областей. глава государства отметил, что территориальные вопросы остаются главным спорным моментом в переговорах.

"Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
