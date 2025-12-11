Зеленский высказался о требованиях РФ отдать Донбасс — что известно

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал требования России о передаче Донецкой и Луганской областей. глава государства отметил, что территориальные вопросы остаются главным спорным моментом в переговорах.

"Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено", — сказал Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...