Видео

Главная Новости дня РФ сделала США "дополнительные предложения" по Украине — детали

РФ сделала США "дополнительные предложения" по Украине — детали

Дата публикации 11 декабря 2025 12:50
Россия передала США новые предложения и требования Кремля — заявление Сергея Лаврова
Сергей Лавров. Фото: Reuters

Россия передала Соединенным Штатам так называемые "дополнительные предложения" по урегулированию войны в Украине. В Кремле настаивают, что Украина должна вернуться к внеблоковому статусу, а США должны учесть требования Москвы относительно новых "гарантий безопасности".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ в четверг, 11 декабря.

Какие требования выдвинула Россия

По словам министра РФ, президент США Дональд Трамп пытается найти политико-дипломатический путь выхода из войны, однако Кремль утверждает, что этого "мало", пока не будут "устранены первопричины".

Лавров также повторил обвинения в адрес США, заявив, что якобы именно усиленное влияние Вашингтона на украинскую политику "привело" к нынешней войне. Он подчеркнул, что Кремль считает неприемлемой "политику втягивания Украины в НАТО", а также настаивает на закреплении за Киевом внеблокового и безъядерного статуса.

Отдельно Лавров отметил, что после поездки в Москву спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа стороны подтвердили ранее согласованные договоренности, которых они достигли во время встречи на Аляске.

"Смысл этих договоренностей заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", — сказал Лавров.

Напомним, ранее Дональд Трамп предложил Европе вернуть Россию в международную экономику.

Кроме того, стало известно, что во время заседания ООН США поддержала предложение РФ по катастрофе на Чернобыльской АЭС.

россия США переговоры Украина война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
