Україна
Трамп предлагает Европе вернуть Россию в глобальную экономику

Трамп предлагает Европе вернуть Россию в глобальную экономику

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 10:18
Администрация Трампа предложила Европе план возвращения России
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Администрация Дональда Трампа передала европейским партнерам пакет предложений относительно возможных условий возвращения России в глобальную экономическую систему. Впрочем, документы США вызвали острые споры между Вашингтоном и ключевыми союзниками в Европе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Трамп хочет убедить Европу, что сотрудничество с Россией будет выгодным

По данным издания, один из документов содержит идею использовать примерно 200 млрд долларов замороженных российских активов для масштабных инвестиций в украинскую экономику.

Речь идет о проектах, охватывающих инфраструктурное строительство, а также создание большого дата-центра, который, согласно замыслу, должен был бы работать на электроэнергии Запорожской атомной электростанции, которая сейчас оккупирована российскими войсками и остро нуждается в ремонте для эксплуатации.

Отдельно в документах были прописаны планы восстановления российской экономики и ее возвращения к мировым рынкам. В таком сценарии американские корпорации могли бы войти в ряд стратегических отраслей России от добычи редкоземельных металлов и минералов до разведки и бурения ресурсов в Арктике. Документ также содержит идею поэтапного восстановления экспорта российских энергоносителей в Европу и другие регионы.

Готовы ли в Европе возобновить экономическое сотрудничество с Россией

Впрочем реакция части европейских чиновников была резко критической. Один из собеседников издания сравнил американские предложения с абсурдной идеей строить "курорт в стиле Ривьеры в Газе".

Другой чиновник отметил, что такой подход напоминает экономическую версию Ялтинской конференции 1945 года, где победители Второй мировой войны фактически разделили Европу на сферы влияния.

В европейских столицах опасаются, что реализация этих планов позволит Москве нарастить экономическую мощь и направить дополнительные ресурсы на укрепление военного потенциала. Разведданные, цитируемые WSJ, свидетельствуют, что российская экономика уже около шести месяцев находится в технической рецессии и имеет серьезные проблемы с экономикой.

А тем временем Вашингтон убежден, что замороженные активы РФ могут стать основой для гораздо большего фонда. Один из американских чиновников, привлеченных к переговорам, заявил, что под управлением США активы могут вырасти до 800 млрд долларов.

Напомним, стало известно, что Украина уже ознакомилась с предложениями по мирному плану США и предложила свои пункты и правки.

Между тем в Кремле резко высказались о мирных инициативах Украины и прокомментировали заявления Дональда Трампа.

Отдельно Владимир Зеленский сообщал, есть ли сдвиги в переговорах с Россией.

США Дональд Трамп Украина Европа перемирие Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
