Адміністрація Трампа запропонувала Європі план повернення Росії

Адміністрація Дональда Трампа передала європейським партнерам пакет пропозицій щодо можливих умов повернення Росії до глобальної економічної системи. Втім, документи США спричинили гострі суперечки між Вашингтоном та ключовими союзниками у Європі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Трамп хоче переконати Європу, що співпраця з Росією буде вигідною

За даними видання, один із документів містить ідею використати приблизно 200 млрд доларів заморожених російських активів для масштабних інвестицій в українську економіку.

Йдеться про проєкти, що охоплюють інфраструктурне будівництво, а також створення великого дата-центру, який, згідно із задумом, мав би працювати на електроенергії Запорізької атомної електростанції, яка зараз окупована російськими військами та має гостру потребу у ремонті для експлуатації.

Окремо в документах було прописано плани відновлення російської економіки та її повернення до світових ринків. У такому сценарії американські корпорації могли б увійти в низку стратегічних галузей Росії від видобування рідкоземельних металів і мінералів до розвідки й буріння ресурсів в Арктиці. Документ також містить ідею поетапного відновлення експорту російських енергоносіїв до Європи та інших регіонів.

Чи готові в Європі поновити економічну співпрацю з Росією

Втім реакція частини європейських урядовців була різко критичною. Один із співрозмовників видання порівняв американські пропозиції з абсурдною ідеєю будувати "курорт у стилі Рив’єри в Газі".

Інший посадовець зауважив, що такий підхід нагадує економічну версію Ялтинської конференції 1945 року, де переможці Другої світової війни фактично розділили Європу на сфери впливу.

У європейських столицях побоюються, що реалізація цих планів дозволить Москві наростити економічну міць і спрямувати додаткові ресурси на зміцнення військового потенціалу. Розвіддані, цитовані WSJ, свідчать, що російська економіка вже близько шести місяців перебуває у технічній рецесії та має серйозні проблеми з економікою.

А тим часом Вашингтон переконаний, що заморожені активи РФ можуть стати основою для набагато більшого фонду. Один із американських чиновників, залучених до переговорів, заявив, що під управлінням США активи можуть зрости до 800 млрд доларів.

