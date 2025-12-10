Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пєсков різко висловився щодо миру в Україні та заяв Трампа

Пєсков різко висловився щодо миру в Україні та заяв Трампа

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 12:45
У Кремлі прокоментували ідею перемир’я та вибори в Україні
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку гучних заяв щодо миру в Україні та переговорів. Не залишив без уваги посадовець й інтерв'ю Дональда Трампа.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Реклама
Читайте також:

Пєсков назвав ключові напрями для мирних переговорів в Україні 

У Кремлі заявили, що Росія нібито "працює над встановленням миру в Україні", а "не над короткостроковим перемир’ям". Так прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова Володимира Зеленського щодо можливості запровадження енергетичного перемир’я, яке могло б зменшити ризик ударів по критичній інфраструктурі в зимовий період.

Виступаючи перед російськими медіа, Пєсков також зазначив, що Кремль уважно спостерігатиме за подальшими заявами українського керівництва після слів Зеленського про готовність провести президентські вибори.

Він назвав таку позицію українського президента "досить новою", підкресливши водночас, що російський президент Путін уже тривалий час говорить про "необхідність" виборів в Україні.

Також Пєсков повторив тезу, що Росія бачить своїм завданням "досягнення стійкого і довгострокового миру", який, на думку Москви, має ґрунтуватися на підписаних документах. Але про які саме документи йдеться, представник Кремля не уточнив.

Окремо Пєсков повідомив, що Кремль детально вивчив інтерв’ю президента Дональда Трампа, опубліковане Politico. За його словами, особливу увагу приділили тим частинам матеріалу, де йдеться про Росію та можливі підходи нового американського керівництва до врегулювання війни проти України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що наразі опрацьовують три документи щодо мирної угоди.

Тим часом джерела в ОП заперечили заяву нардепа Олексія Гончаренка, що були нібито пропозиції про енергетичне перемир'я.

Деякі західні ЗМІ повідомили, що США тиснуть на Володимира Зеленського, щоб той погодився на невигідні умови перемир'я. 

переговори Україна Дмитро Пєсков Росія мирний план мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації