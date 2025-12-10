У Кремлі прокоментували ідею перемир’я та вибори в Україні

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку гучних заяв щодо миру в Україні та переговорів. Не залишив без уваги посадовець й інтерв'ю Дональда Трампа.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пєсков назвав ключові напрями для мирних переговорів в Україні

У Кремлі заявили, що Росія нібито "працює над встановленням миру в Україні", а "не над короткостроковим перемир’ям". Так прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова Володимира Зеленського щодо можливості запровадження енергетичного перемир’я, яке могло б зменшити ризик ударів по критичній інфраструктурі в зимовий період.

Виступаючи перед російськими медіа, Пєсков також зазначив, що Кремль уважно спостерігатиме за подальшими заявами українського керівництва після слів Зеленського про готовність провести президентські вибори.

Він назвав таку позицію українського президента "досить новою", підкресливши водночас, що російський президент Путін уже тривалий час говорить про "необхідність" виборів в Україні.

Також Пєсков повторив тезу, що Росія бачить своїм завданням "досягнення стійкого і довгострокового миру", який, на думку Москви, має ґрунтуватися на підписаних документах. Але про які саме документи йдеться, представник Кремля не уточнив.

Окремо Пєсков повідомив, що Кремль детально вивчив інтерв’ю президента Дональда Трампа, опубліковане Politico. За його словами, особливу увагу приділили тим частинам матеріалу, де йдеться про Росію та можливі підходи нового американського керівництва до врегулювання війни проти України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що наразі опрацьовують три документи щодо мирної угоди.

Тим часом джерела в ОП заперечили заяву нардепа Олексія Гончаренка, що були нібито пропозиції про енергетичне перемир'я.

Деякі західні ЗМІ повідомили, що США тиснуть на Володимира Зеленського, щоб той погодився на невигідні умови перемир'я.