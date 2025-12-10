Європа вважає, що для узгодження миру в Україні потрібні тижні та місяці

Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на Україну, щоб Київ погодився на мирний план. Водночас європейці вважають, що для досягнення миру знадобляться тижні або місяці.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами американського чиновника, основним каменем спотикання є такі питання:

яку територію Україна має передати Росії в рамках мирного плану;

чи зможе Україна коли-небудь вступити в НАТО;

яким чином активи РФ, заморожені в Європі, можуть бути використані для фінансування відновлення України.

Також чиновник заявив, що положення, яке забороняє Києву вступати в НАТО, було виключено з поточного плану. Хоча, як пише WSJ, нова версія взагалі не зачіпає це питання.

Водночас обговорювані гарантії безпеки повинні дати відповідь на ключове питання, яке хвилює Україну і Європу: як гарантувати, що Росія не відновить війну в майбутньому і не спробує завоювати нові частини України.

Водночас багато європейських чиновників у самому порядку заявили, що для розв'язання розбіжностей між РФ, США та Україною з ключових питань - можуть знадобитися тижні або місяці, якщо тільки на полі бою не відбудуться серйозні зміни.

Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що є три документи, які стосуються мирної угоди, запропоновані Сполученими Штатами.

Також ми писали, що Трамп відповів, чи відійде він від переговорів, якщо не буде прогресу щодо досягнення миру в Україні.