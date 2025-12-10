Видео
Достижение мира в Украине может занять месяцы, — WSJ

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 05:04
Европа считает, что для согласования мира в Украине нужны недели и месяцы
Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: Генеральный штаб

Президент США Дональд Трамп усилил давление на Украину, чтобы Киев согласился на мирный план. В то же время европейцы считают, что для достижения мира понадобятся недели или месяцы. 

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Почему достижение мира в Украине может быть длительным

По словам американского чиновника, основным камнем преткновения являются следующие вопросы:

  • какую территорию Украина должна передать России в рамках мирного плана;
  • сможет ли Украина когда-либо вступить в НАТО;
  • каким образом активы РФ, замороженные в Европе, могут быть использованы для финансирования восстановления Украины.

Также чиновник заявил, что положение, которое запрещает Киеву вступать в НАТО — было исключено из текущего плана. Хотя, как пишет WSJ, новая версия вообще не затрагивает этот вопрос.

В то же время обсуждаемые гарантии безопасности должны дать ответ на ключевой вопрос, который волнует Украину и Европу: как гарантировать, что Россия не возобновит войну в будущем и не попытается завоевать новые части Украины.

При этом многие европейские чиновники в самом порядке заявили, что для разрешения разногласий между РФ, США и Украиной по ключевым вопросам - могут потребоваться недели или месяцы, если только на поле боя не произойдут серьезные изменения.

Напомним, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три документа, которые касаются мирного соглашения, предложенные Соединенными Штатами.

Также мы писали, что Трамп ответил, отойдет ли он от переговоров, если не будет прогресса по достижению мира в Украине.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
