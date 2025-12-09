Трамп сказав, чи відійде від переговорів між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відповів, чи відійде від переговорів між Україною та Росіє, якщо не буде прогресу. Зокрема, він вкотре повторив тезу, що цієї війни не було б, якби він тоді був президентом США.

Про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю Politico.

Трамп про те, чи відійде від переговорів між Україною та РФ

В нещодавньому інтерв'ю Politico президент США Дональд Трамп сказав, чи відступить від переговорного процесу щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України, якщо не буде прогресу.

Під час розмови журналістка нагадала, що у неділю син Трамп у відповідь на питання про те, чи планує його батько відійти від переговорів, сказав: "Я думаю, що може". Вона запитала в американського лідера, чи це правда?

У відповідь Трамп заперечив, і сказав, що це неправда.

"Знаєте, вони мають грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди. Знаєте, це нелегко з Росією, бо Росія має перевагу. І вони завжди її мали. Вони набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі.

Я дуже ціную народ України й військо України за їхню хоробрість, за боротьбу і все таке. Але знаєте, в якийсь момент, як правило, перемагає розмір...", — пояснив Трамп.

Крім того, він вкотре потворив свою тезу про те, що війни між Україною та Росією не було, якби він на той час був президентом США.

"Це не та війна, яка мала б відбутися. Це війна, яка ніколи б не відбулася, якби я був президентом. Так сумно, що загинули мільйони людей, багато-багато солдатів. Знаєте, минулого місяця вони втратили 27 000 солдатів і деяких людей від ракет, що були випущені по Києву та інших місцях", — сказав глава Білого дому.

Трамп про оновлений мирний план для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито ще не ознайомився з оновленою пропозицією щодо мирних домовленостей.

За його словами, станом на вчора Зеленський "не читав документ, хоча його команда та ключові радники високо оцінили пропозицію".

Водночас Трамп додав, що "було б добре, якби Зеленський знайшов час, щоб її прочитати", та припустив, що той міг зробити це вже вночі.

Новина доповнюється...