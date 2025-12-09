Трамп розкритикував Європу та заявив про сильну позицію Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Росія нині перебуває у найсильнішій переговорній позиції. Він пояснив це масштабами країни та її ресурсами. Також він гостро розкритикував Європу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню POLITICO.

Реклама

Читайте також:

Трамп заявив, що Росія має значно сильніші позиції на переговорах

У своїй заяві Трамп вкотре наголосив, що, якби він очолював Сполучені Штати раніше, то нинішня ситуація нібито могла б не виникнути. Він згадав, що ще кілька років тому спостерігав за розвитком подій і передбачав серйозні проблеми.

"Я спостерігав за цим і сказав: "Ого, вони тут створять проблеми". І це почалося, і це могло б перерости у Третю світову війну, чесно кажучи. Я думаю, що зараз цього, мабуть, не буде. Я думаю, якби я не був президентом, у вас могла б бути Третя світова війна. Я думаю, що у вас була б набагато більша проблема, ніж зараз, але зараз це велика проблема. Це велика проблема для Європи. І вони погано з цим справляються", — заявив Дональд Трамп.

Також він додав, що президент Володимир Зеленський ще не ознайомився із текстом мирної угоди, але пропозиції у ній нібито до вподоби іншим учасникам української делегації. Проте, доказів цьому Дональд Трамп не надав.

Нагадаємо, Дональд Трамп також похизувався, що не надав ніякої допомоги Україні з моменту вступу на другий президентський термін.

Раніше глава США зробив неоднозначну заяву про Європу та заявив, що вона перебуває на дуже небезпечному шляху, але конкретики щодо загроз він не назвав. Окремо він заявляв, що розчарований Володимиром Зеленським та вкотре заговорив про мирний план.