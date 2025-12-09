Відео
Україна
Головна Новини дня Європа на небезпечному шляху — Трамп хвилюється за європейців

Європа на небезпечному шляху — Трамп хвилюється за європейців

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 00:03
На думку Трампа Європа рухається не туди — висловив своє занепокоєння
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лідер США Дональд Трамп дуже схвильований станом в Європі. Він вважає, що європейці у небезпеці і їм треба бути обережними, адже вони "на неправильному шляху".

Про це Трамп заявив на брифінгу для журналістів, передає пресслужба Білого дому.

Читайте також:

Попередження Європі від Трампа

Якісь конкретні приклади "неправильного шляху Європи" Дональд Трамп не привів. Він тільки зауважив, що "США хоче зберегти Європу Європою". Американський президент заявив, що, на його думку, Європа має бути "дуже обережною" у багатьох питаннях.

"Ми хочемо зберегти Європу Європою. Європа рухається у поганому напрямку. Це дуже погано, дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так змінювалась, вона йде дуже поганим шляхом", — сказав Трамп.

Раніше Трамп з гордістю заявив, що не допоміг жодним центом Україні за своєї другої каденції. Проте не забув нагадати про "Джавеліни" для ЗСУ. 

   А Дональд Трамп-молодший заявив, що його батько може перестати прагнути миру в Україні, якщо вона не укладе угоду з Росією. Крім того, він розкритикував нашу країну за корупцію.    

Європейський союз США Дональд Трамп Європа небезпека
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
