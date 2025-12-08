Відео
Трамп похизувався, що не дав нічого Україні — що саме заявив

Трамп похизувався, що не дав нічого Україні — що саме заявив

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 23:30
Гроші не дав, зате дав Джавеліни — Трамп про допомогу Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На сьогоднішній зустрічі з журналістами президент США Дональд Трамп похизувався, що не дав жодного цента Україні з моменту свого другого терміну. Не забув Трамп розкритикувати своїх попередників: Обаму та Байдена.

Заяви американського президента виклав канал Білого дому.

Читайте також:

Дав не грошима, а "Джавелінами"

Дональд Трамп нагадав присутнім журналістам, що на відміну від Байдена не став виділяти Україні гроші, а Байден витратив 350 мільярдів доларів на допомогу. 

"Байден дав Україні $350 млрд, а я — нічого", — заявив Трамп.

Але він сказав, що за першої каденції дав Україні "Джавеліни", які допомогли відбивати атаки. А ось Обама просто посилав в Україну простирадла. 

Раніше президент США заявляв, що розчарований Володимиром Зеленським. За його словами, український президент досі не ознайомився з мирним планом.

Тим часом Зеленський заявив, що переконаний у бажанні Трампа закінчити війну в Україні. Український лідер підкреслив, що для України важливо, щоб не було ризиків повторення повномасштабного нападу окупантів РФ.

США зброя Дональд Трамп військова допомога війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
