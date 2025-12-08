Відео
Україна
Головна Новини дня Трамп заявив, що розчарований Зеленським — яка причина

Трамп заявив, що розчарований Зеленським — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 08:24
Мирний план США про завершення війни — Трамп заявив, що розчарований Зеленським
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що розчарований українським лідером Володимиром Зеленський. За його словами, президент досі не ознайомився з мирним планом щодо завершення війни в Україні, який запропонував Вашингтон.

Про це очільник Білого дому заявив під час розмови з пресою на церемонії вручення нагород Центру Кеннеді у неділю, 7 грудня.

Читайте також:

Трамп заявив, що Зеленський ще не читав мирний план

За словами Трампа, американська сторона вже провела комунікацію як з російським диктатором Володимиром Путіним, так і з представниками української делегації. При цьому він стверджує, що команда Зеленського нібито схвально сприймає документ, тоді як сам президент "ще не читав" пропозицію.

"Я розчарований тим, що президент Зеленський досі не прочитав цю пропозицію. Його команді вона подобається. Росія ж, навпаки, цілком згодна. Росія, мабуть, воліла б мати всю країну, якщо чесно. Але Росія, як я розумію, не заперечує. А от чи влаштовує це Зеленського — я не впевнений. Його команді пропозиція дуже подобається. Але він цього ще не прочитав", — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше син Дональда Трампа заявив про те, що президент США може перестати прагнути миру, якщо Україна не досягне угоди з Росією.

А також повідомлялося, що Володимир Зеленський обговорював нову мирну угоду зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які представляють Вашингтон.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні мирний план
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
