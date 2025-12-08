Мирный план США о завершении войны — Трамп заявил, что разочарован Зеленским

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что разочарован украинским лидером Владимиром Зеленский. По его словам, президент до сих пор не ознакомился с мирным планом по завершению войны в Украине, который предложил Вашингтон.

Об этом глава Белого дома заявил во время разговора с прессой на церемонии вручения наград Центра Кеннеди в воскресенье, 7 декабря.

Трамп заявил, что Зеленский еще не читал мирный план

По словам Трампа, американская сторона уже провела коммуникацию как с российским диктатором Владимиром Путиным, так и с представителями украинской делегации. При этом он утверждает, что команда Зеленского якобы одобрительно воспринимает документ, тогда как сам президент "еще не читал" предложение.

"Я разочарован тем, что президент Зеленский до сих пор не прочитал это предложение. Его команде оно нравится. Россия же, наоборот, вполне согласна. Россия, видимо, предпочла бы иметь всю страну, если честно. Но Россия, как я понимаю, не возражает. А вот устраивает ли это Зеленского — я не уверен. Его команде предложение очень нравится. Но он этого еще не прочитал", — сказал Трамп.

