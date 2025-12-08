Видео
Україна
Главная Новости дня Трамп заявил, что разочарован Зеленским — какая причина

Трамп заявил, что разочарован Зеленским — какая причина

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 08:24
Мирный план США о завершении войны — Трамп заявил, что разочарован Зеленским
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что разочарован украинским лидером Владимиром Зеленский. По его словам, президент до сих пор не ознакомился с мирным планом по завершению войны в Украине, который предложил Вашингтон.

Об этом глава Белого дома заявил во время разговора с прессой на церемонии вручения наград Центра Кеннеди в воскресенье, 7 декабря.

Читайте также:

Трамп заявил, что Зеленский еще не читал мирный план

По словам Трампа, американская сторона уже провела коммуникацию как с российским диктатором Владимиром Путиным, так и с представителями украинской делегации. При этом он утверждает, что команда Зеленского якобы одобрительно воспринимает документ, тогда как сам президент "еще не читал" предложение.

"Я разочарован тем, что президент Зеленский до сих пор не прочитал это предложение. Его команде оно нравится. Россия же, наоборот, вполне согласна. Россия, видимо, предпочла бы иметь всю страну, если честно. Но Россия, как я понимаю, не возражает. А вот устраивает ли это Зеленского — я не уверен. Его команде предложение очень нравится. Но он этого еще не прочитал", — сказал Трамп.

Напомним, ранее сын Дональда Трампа заявил о том, что президент США может перестать стремиться к миру, если Украина не достигнет соглашения с Россией.

А также сообщалось, что Владимир Зеленский обсуждал новое мирное соглашение со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые представляют Вашингтон.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине мирный план
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
