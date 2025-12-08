Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прокоментував прагнення Трампа закінчити війну

Зеленський прокоментував прагнення Трампа закінчити війну

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 20:33
Володимир Зеленський висловився про ініціативу Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переконаний — його американський колега Дональд Трамп хоче закінчити Війну в Україні, проте має власне бачення. Він підкреслив, що для України також важливо, щоб не було ризиків повторення повномасштабного нападу Росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 8 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про мирну ініціативу Трампа

Український лідер підкреслив, що США є важливим партнером для нашої країни.

"Трамп хоче закінчити війну, і це факт. Так, у нього своє бачення", — зазначив він.

За словами голови держави, у Європі є різні погляди на мирні ініціативи США. 

"Європейці всі по-різному кажуть. Є проросійські європейські, а й ті, які вірять в америку. Америка сильний партнер", — акцентував він.

Зеленський зазначив, що всі прагнуть завершення війни, але для України є важливим, як саме ця війна завершиться для країни і громадян.

"Всі хочуть щоб війна закінчилась, але для нас важливо, як вона закінчиться і на яких засадах, щоб не було ризиків повторення війни, бо Росії ми не віримо", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше син Дональда Трампа заявив про те, що президент США може перестати прагнути миру, якщо Україна не досягне угоди з Росією.

А також повідомлялося, що Володимир Зеленський обговорював нову мирну угоду зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які представляють Вашингтон.

 

Володимир Зеленський Дональд Трамп
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації