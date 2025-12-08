Володимир Зеленський висловився про ініціативу Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переконаний — його американський колега Дональд Трамп хоче закінчити Війну в Україні, проте має власне бачення. Він підкреслив, що для України також важливо, щоб не було ризиків повторення повномасштабного нападу Росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 8 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Зеленський про мирну ініціативу Трампа

Український лідер підкреслив, що США є важливим партнером для нашої країни.

"Трамп хоче закінчити війну, і це факт. Так, у нього своє бачення", — зазначив він.

За словами голови держави, у Європі є різні погляди на мирні ініціативи США.

"Європейці всі по-різному кажуть. Є проросійські європейські, а й ті, які вірять в америку. Америка сильний партнер", — акцентував він.

Зеленський зазначив, що всі прагнуть завершення війни, але для України є важливим, як саме ця війна завершиться для країни і громадян.

"Всі хочуть щоб війна закінчилась, але для нас важливо, як вона закінчиться і на яких засадах, щоб не було ризиків повторення війни, бо Росії ми не віримо", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше син Дональда Трампа заявив про те, що президент США може перестати прагнути миру, якщо Україна не досягне угоди з Росією.

А також повідомлялося, що Володимир Зеленський обговорював нову мирну угоду зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які представляють Вашингтон.