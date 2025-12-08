Владимир Зеленский высказался об инициативе Дональда Трампа по мирному урегулированию войны в Украине

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убежден - его американский коллега Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине, однако имеет собственное видение. Он подчеркнул, что для Украины также важно, чтобы не было рисков повторения полномасштабного нападения России.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря, передает корреспондент Новости.LIVE.

Зеленский о мирной инициативе Трампа

Украинский лидер подчеркнул, что США являются важным партнером для нашей страны.

"Трамп хочет закончить войну, и это факт. Да, у него свое видение",- отметил он.

По словам главы государства, в Европе есть разные взгляды на мирные инициативы США.

"Европейцы все по-разному говорят. Есть пророссийские европейские, но и те, которые верят в Америку. Америка сильный партнер", - акцентировал он.

Зеленский отметил, что все стремятся к завершению войны, но для Украины важно, как именно эта война завершится для страны и граждан.

"Все хотят чтобы война закончилась, но для нас важно, как она закончится и на каких принципах, чтобы не было рисков повторения войны, потому что России мы не верим", - резюмировал он.

Напомним, ранее сын Дональда Трампа заявил о том, что президент США может перестать стремиться к миру, если Украина не достигнет соглашения с Россией.

А также сообщалось, что Владимир Зеленский обсуждал новое мирное соглашение со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые представляют Вашингтон.