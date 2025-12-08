Видео
Трамп похвастался, что не дал ничего Украине — что именно заявил

Трамп похвастался, что не дал ничего Украине — что именно заявил

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 23:30
Деньги не дал, зато дал Джавелины — Трамп о помощи Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На сегодняшней встрече с журналистами президент США Дональд Трамп похвастался, что не дал ни одного цента Украине с момента своего второго срока. Не забыл Трамп раскритиковать своих предшественников: Обаму и Байдена.

Заявления американского президента выложил канал Белого дома.

Дал не деньгами, а "Джавелинами"

Дональд Трамп напомнил присутствующим журналистам, что в отличие от Байдена не стал выделять Украине деньги, а Байден потратил 350 миллиардов долларов на помощь.

"Байден дал Украине $350 млрд, а я — ничего", — заявил Трамп.

Но он сказал, что при первой каденции дал Украине "Джавелины", которые помогли отбивать атаки. А вот Обама просто посылал в Украину простыни.

Ранее президент США заявлял, что разочарован Владимиром Зеленским. По его словам, украинский президент до сих пор не ознакомился с мирным планом.

Тем временем Зеленский заявил, что убежден в желании Трампа закончить войну в Украине. Украинский лидер подчеркнул, что для Украины важно, чтобы не было рисков повторения полномасштабного нападения оккупантов РФ.

США оружие Дональд Трамп военная помощь война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
