По мнению Трампа Европа движется не туда — выразил свое беспокойство

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лидер США Дональд Трамп очень взволнован положением в Европе. Он считает, что европейцы в опасности и им надо быть осторожными, ведь они "на неправильном пути".

Об этом Трамп заявил на брифинге для журналистов, передает пресс-служба Белого дома.

Предупреждение Европе от Трампа

Какие-то конкретные примеры "неправильного пути Европы" Дональд Трамп не привел. Он только заметил, что "США хочет сохранить Европу Европой". Американский президент заявил, что, по его мнению, Европа должна быть "очень осторожной" во многих вопросах.

"Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так менялась, она идет очень плохим путем", — сказал Трамп.

Ранее Трамп с гордостью заявил, что не помог ни одним центом Украине за свою вторую каденцию. Однако не забыл напомнить о "Джавелинах" для ВСУ.

А Дональд Трамп-младший заявил, что его отец может перестать стремиться к миру в Украине, если она не заключит соглашение с Россией. Кроме того, он раскритиковал нашу страну за коррупцию..