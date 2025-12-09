Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Европа на опасном пути — Трамп волнуется за европейцев

Европа на опасном пути — Трамп волнуется за европейцев

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 00:03
По мнению Трампа Европа движется не туда — выразил свое беспокойство
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лидер США Дональд Трамп очень взволнован положением в Европе. Он считает, что европейцы в опасности и им надо быть осторожными, ведь они "на неправильном пути".

Об этом Трамп заявил на брифинге для журналистов, передает пресс-служба Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Предупреждение Европе от Трампа

Какие-то конкретные примеры "неправильного пути Европы" Дональд Трамп не привел. Он только заметил, что "США хочет сохранить Европу Европой". Американский президент заявил, что, по его мнению, Европа должна быть "очень осторожной" во многих вопросах.

"Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так менялась, она идет очень плохим путем", — сказал Трамп.

Ранее Трамп с гордостью заявил, что не помог ни одним центом Украине за свою вторую каденцию. Однако не забыл напомнить о "Джавелинах" для ВСУ.

А Дональд Трамп-младший заявил, что его отец может перестать стремиться к миру в Украине, если она не заключит соглашение с Россией. Кроме того, он раскритиковал нашу страну за коррупцию..

Европейский союз США Дональд Трамп Европа опасность
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации