Трамп раскритиковал Европу и заявил о сильной позиции России

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия сейчас находится в самой сильной переговорной позиции. Он объяснил это масштабами страны и ее ресурсами. Также он остро раскритиковал Европу.

Об этом он заявил в интервью изданию POLITICO.

Реклама

Читайте также:

Трамп заявил, что Россия имеет значительно более сильные позиции на переговорах

В своем заявлении Трамп в очередной раз подчеркнул, что, если бы он возглавлял Соединенные Штаты раньше, то нынешняя ситуация якобы могла бы не возникнуть. Он вспомнил, что еще несколько лет назад наблюдал за развитием событий и предвидел серьезные проблемы.

"Я наблюдал за этим и сказал: "Ого, они здесь создадут проблемы". И это началось, и это могло бы перерасти в Третью мировую войну, честно говоря. Я думаю, что сейчас этого, пожалуй, не будет. Я думаю, если бы я не был президентом, у вас могла бы быть Третья мировая война. Я думаю, что у вас была бы гораздо большая проблема, чем сейчас, но сейчас это большая проблема. Это большая проблема для Европы. И они плохо с этим справляются", — заявил Дональд Трамп.

Также он добавил, что президент Владимир Зеленский еще не ознакомился с текстом мирного соглашения, но предложения в нем якобы нравятся другим участникам украинской делегации. Однако, доказательств этому Дональд Трамп не предоставил.

Напомним, Дональд Трамп также похвастался, что не оказал никакой помощи Украине с момента вступления на второй президентский срок.

Ранее глава США сделал неоднозначное заявление о Европе и заявил, что она находится на очень опасном пути, но конкретики относительно угроз он не назвал. Отдельно он заявлял, что разочарован Владимиром Зеленским и в очередной раз заговорил о мирном плане.